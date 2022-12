Mondial 2022 - L'Argentine sort les Pays-Bas aux tirs au but et rejoint la Croatie en demi-finale

(Belga) L'Argentine s'est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe du monde de football au Qatar où elle affrontera la Croatie mardi (20h00) pour une place en finale, grâce à sa victoire aux tirs au but sur les Pays-Bas 4 à 3 (2-2, après le temps réglementaire et prolongation, mi-temps: 0-1) en quarts de finale vendredi.

Les Argentins, qui ont pourtant mené 0-2, ont été rejoints à la 101e avant d'être contraint à une série de tirs au but comme dans le premier quart de finale. Servi par Messi, Molina avait ouvert la marque à la 35e (0-1). En seconde période, Messi s'est chargé de transformer un penalty provoqué par Acuna à la 73e (0-2) pour son 4e but dans cette Coupe du monde. Les Néerlandais ont fini par égaliser grâce à Weghorst monté au jeu à la 78e, qui a réduit d'abord le score à la 83e (1-2) puis qui a égalisé à la dernière des onze minutes d'arrêts de jeu (2-2, 90e+11). Les deux équipes n'arriveront plus à se départager avant la séance des tirs au but au cours de laquelle le gardien argentin Emiliano Martinez a arrêté les envois de Van Dijk et Berghuis. La Croatie, vice-championne du monde en titre, s'était qualifiée plus tôt dans la soirée en éliminant le Brésil 4 tirs au but à 2 aussi (0-0 à la fin du temps réglementaire, 1-1 après prolongation). Neymar avait ouvert la marque pendant la prolongation (105+1), puis Petkovic a égalisé (117e). Les deux autres quarts de finale sont au programme samedi avec Maroc/Portugal à 16h00 et Angleterre/France à 20h00. Les vainqueurs de chacun de ces duels se retrouveront mercredi (20h00). Le match pour la 3e place aura lieu samedi 17 décembre (16h00). La finale de cette édition 2022 est au programme de dimanche 18 décembre (16h00).