Mondial 2022 - Lionel Messi élu Homme du match contre les Pays-Bas

(Belga) Avec un but, un assist et un tir au but inscrit, Lionel Messi a été élu Homme du match par la FIFA, la fédération internationale, ont annoncé les organisateurs à l'issue du quart de finale qui a vu la victoire de l'Argentine sur les Pays-Bas 4 tirs au but à 3.

Lionel Messi à l'assist sur le premier but et auteur du second goal argentin pensait avoir fait l'essentiel en menant 0-2 à la 73e, mais les Argentins ont été contraints de recourir aux tirs au but pour décrocher leur billet pour les demi-finales face à la Croatie. Le capitaine argentin, 35 ans, a inscrit son 4e but dans cette Coupe du monde 2022 vendredi. C'est la 3e fois qu'il est élu Homme du match. (Belga)