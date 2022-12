NBA: poussés en prolongation, les Sixers s'imposent face aux Lakers grâce à Harden

James Harden est monté au créneau en prolongation pour permettre à son équipe de Philadelphie, désormais 6e de la Conférence Est de la NBA, de battre les Los Angeles Lakers (133-122) vendredi, après avoir failli gaspiller une avance de 19 points.

Son équipier Joel Embiid a marqué 38 points et pris 12 rebonds, alors que le meneur De'Anthony Melton, 24 ans, a signé un record personnel dans sa jeune carrière, avec 33 points auxquels se sont ajoutées sept interceptions.

Et Harden a inscrit neuf de ses 28 points en prolongation pour mener les Sixers à la victoire.

Philadelphie a pris l'avantage 102-84 au début du quatrième quart-temps avant que les Lakers, boostés par les 31 points et 12 rebonds d'Anthony Davis, n'effacent un déficit de neuf points dans les 29 dernières secondes pour pousser les Sixers en prolongation.

Lors de celle-ci, les Lakers ont manqué leurs neuf premiers tirs et logiquement laissé échapper la victoire.

"Nous n'aurions jamais dû nous retrouver dans cette position en premier lieu", a déclaré Embiid. "C'est ce dont nous avons parlé tout au long de cette saison".

"Nous devons être meilleurs. Ce n'était pas assez bien. Nous devons être concentrés pendant 48 minutes. Cette fin (de 4e quart-temps), ce n'était pas nous. Mais je suis content que nous ayons répondu en prolongation et que nous ayons fini par gagner", a souligné le natif de Yaoundé.

- Milwaukee domine Dallas -

LeBron James, qui a manqué ses six premiers tirs, a réussi 23 points pour les Lakers. L'arrière Austin Reaves, 24 ans, a apporté 25 points en 41 minutes sur le parquet. Et Russell Westbrook a réalisé le premier triple-double des Lakers en sortie de banc depuis Magic Johnson en 1996 avec 12 points, 11 rebonds et 11 passes.

La franchise de Los Angeles, seulement 13e de la Conférence Ouest (à 10-15), va devoir signer une série de victoires si elle veut espérer accrocher les play-offs.

Actuel meilleur marqueur de la NBA, le Slovène Luka Doncic a inscrit 33 points pour Dallas, mais Brook Lopez a réussi un layup décisif à sept secondes de la fin pour permettre à Milwaukee de battre les Mavericks (106-105).

Le Grec Giannis Antetokounmpo, la star des Bucks, s'est contenté de 28 points, mettant fin à sa série de huit matches consécutifs à 30 points ou plus. Mais Milwaukee (19-6) a consolidé sa deuxième place dans la Conférence Est derrière Boston (21-5).

Zion Williamson a marqué 35 points lors du succès des Pelicans de la Nouvelle-Orléans devant Phoenix (128-117), qui conservent ainsi leur avance en tête dans la Conférence Ouest avec un bilan de 17 victoires pour huit défaites. Les Suns, troisièmes, sont eux à 16-10.

- Les Nets victorieux à Atlanta -

Williamson a réalisé un dunk spectaculaire dans les dernières secondes de la rencontre qui a déclenché une bagarre après le match, au cours de laquelle plusieurs joueurs ont dû être maîtrisés.

Deuxième de la Conférence Ouest avec une défaite de plus que les Pelicans, Memphis a gardé le rythme en battant sans surprise à domicile Detroit, dernier à l'Est (114-103).

Kevin Durant a marqué 34 points et Kyrie Irving a ajouté 33 points et 11 rebonds lors du succès de Brooklyn à Atlanta (120-116).

Harrison Barnes a signé 20 points et Domantas Sabonis a ajouté 18 points et 18 rebonds pour mener Sacramento à une victoire probante à Cleveland (106-95).

Les 30 points de D'Angelo Russell ont permis à Minnesota de s'imposer sur le parquet du Utah Jazz (118-108).

L'ailier allemand Franz Wagner a marqué 34 points décisifs dans la victoire d'Orlando devant Toronto (113-109).

Sélectionné au All-Star Game en 2021, Julius Randle, auteur de 33 points, a largement contribué au succès de New York contre Charlotte (121-102).

Enfin, les 28 points du Bahaméen Buddy Hield ont aidé Indiana à battre Washington (121-111), malgré les 29 points de Kristpas Porzingis.