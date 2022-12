"Qu'est-ce que tu regardes, imbécile ?": Lionel Messi pète un câble et flingue un adversaire après le match (vidéo)

Lionel Messi était remonté après la qualification de l'Argentine pour les demi-finales de la Coupe du Monde, le tout au terme d'une séance de tirs au but tendue contre les Pays-Bas. Très remonté sur l'arbitrage et sur le comportement des Néerlandais, l'Argentin a laissé exploser sa colère lors d'une interview en fin de match, ciblant Wout Weghorst auteur d'un doublé.

Ce dernier a visiblement croisé son regard et tout est instantanément parti en vrille. "Qu'est-ce tu regardes, imbécile ? Repars là-bas, idiot. Repars-y, oui !", a ainsi lancé Messi, qui avait déjà eu une vive altercation avec l'adjoint néerlandais Edgar Davids et l'entraîneur batave, Louis Van Gaal. Il en a aussi profité pour régler ses comptes avec l'arbitrage. "On ne peut pas mettre un arbitre comme ça pour un match d'une telle envergure", a-t-il fustigé. "Je crois que la FIFA doit s'occuper de ça. L'arbitre ne peut pas ne pas être à la hauteur", a-t-il poursuivi.

Décidément, la tension était énorme après le coup de sifflet final.