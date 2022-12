L'anecdote est folle: Roger Federer révèle avoir été recalé à l'entrée de Wimbledon... parce qu'on ne l'a pas reconnu

Roger Federer était hier dans le Daily Show, l'un des plus gros Late Show américains. Ce dernier est venu s'exprimer sur sa retraite et sur sa carrière, qu'il a rangé au placard il y a de cela quelques semaines. L'occasion pour lui de donner une anecdote absolument formidable.

Tout a eu lieu il y a deux semaines. Ce dernier révèle avoir été à Londres pour consulter un médecin spécialisé au sujet de son genou. Alors qu'il avait un peu de temps à perdre avant de redécoller vers son domicile, le Suisse a opté pour une activité originale: aller prendre le thé à Wimbledon, qui a un club dédié aux plus grandes icônes de l'histoire du tournoi. Inutile de vous dire qu'avec 8 sacres sur le gazon londonien, Federer en est un membre.

Le problème ? C'est qu'il n'a pas pu y entrer. "Je conduis jusqu’à l’entrée des invités. Je sors de la voiture et je dis à mon coach que je vais parler à la dame de la sécurité pour voir comment on entre. J’y vais et je commence par dire : Bonjour, je me demandais comment je pouvais entrer à Wimbledon : où se trouve la porte ?", raconte Federer, qui a été stupéfait par la réponse, puisqu'elle lui a demandé sa carte de membre, ce qu'il n'avait pas. Elle a d'ailleurs insisté plusieurs fois sur le fait qu'il s'agissait d'un club privé. "C’est la première fois que je viens quand le tournoi n’a pas lieu, donc je ne sais pas par où rentrer. J’ai gagné ce tournoi huit fois. S’il vous plaît, croyez-moi, je suis membre. Où est-ce que je peux entrer. Je n’arrive toujours pas à croire que j’ai dit ça, et je me sens toujours mal à propos de ça", a-t-il détaillé.

Il a finalement été sauvé par des fans et des agents de sécurité, qui l'ont reconnu, lui permettant de confirmer sa version. Malaise.