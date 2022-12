Encore une polémique: après le "One Love", la FIFA aurait interdit un autre brassard pendant la Coupe du Monde

On le sait, les brassards de capitaine sont au cœur de nombreuses discussions au Qatar. Pour la Coupe du Monde, la FIFA a décidé, au dernier moment, d'interdire le port d'un brassard One Love, imaginé par de nombreuses sélections participantes, pour promouvoir les droits de la communauté LGBTQI+. Menacées de sanctions, les équipes avaient décidé de céder, laissant le brassard au placard.

Mais selon Sky News, un deuxième brassard a lui aussi été recalé par l'instance du football. Ce dernier était présenté par diverses nations arabes, disposant d'une grande communauté musulmane, et reprenait le texte "No room for islamophobia". Il devait aussi présenter un motif du keffieh palestinien. Mais la FIFA a de nouveau dit non, estimant encore une fois que des messages politiques de ce genre n'avaient pas leur place sur un terrain pendant la Coupe du Monde.

Finalement, ce sont des brassards plus génériques qui ont été utilisés, disant par exemple non à toutes les discriminations.