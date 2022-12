Gestes provocants, chambrages: les Argentins font le buzz en célébrant leur qualification devant les Néerlandais (photo)

Nicolás Otamendi a expliqué pourquoi il a fait des gestes désobligeants envers les joueurs néerlandais après la qualification de l'Argentine en quarts de finale de la Coupe du monde après les tirs au but (4-3). Une attitude qui a fait réagir sur les médias sociaux.

"J'ai célébré la victoire sous leurs yeux parce qu'il y avait un joueur des Pays-Bas qui venait vers nous à chaque penalty que nous tirions et criait quelque chose à nos joueurs", a expliqué Otamendi. "J'ai vu sur les médias sociaux une photo de nous en train de les défier. Mais cette image ne raconte pas toute l'histoire. Nous avons réagi à leur comportement", a justifié le défenseur central. Otamendi n'a pas voulu dire de quel joueur néerlandais il s'agissait.

Après la rencontre, Lionel Messi a réagi fâché au grand Wout Weghorst. L'arbitre Antonio Mateu Lahoz a lui donné un deuxième carton jaune à Denzel Dumfries après la séance de tirs au but, le latéral droit ayant réagi aux provocations d'Otamendi. "Vous savez que Pays-Bas-Argentine est un match chaud", a déclaré pour sa part Dumfries. "Que vous serez défiés et qu'il y aura des débordements. Vous essayez de vous provoquer mutuellement, ça va et ça vient. Je l'ai fait moi-même pendant la série de tirs au but. Vous essayez de tout faire. Ils l'ont fait aussi. Je n'aime pas montrer du doigt les autres joueurs, mais j'avais mes raisons. Je ne sais pas si c'est malin. Il s'est passé quelque chose qui m'a fait réagir."