Sam Maes abandonne dans le slalom géant de Val d'Isère, victoire pour Marco Odermatt

(Belga) Sam Maes a abandonné lors de la seconde manche du slalom géant de Val d'Isère, comptant pour la Coupe du monde de ski alpin, samedi en France. La victoire est revenue au Suisse Marco Odermatt.

Qualifié pour sa première seconde manche depuis octobre 2020 grâce à sa 14e place dans la première manche, Maes a finalement été contraint à l'abandon après avoir accroché une porte à mi-parcours. Vainqueur de la première manche, Marco Odermatt a signé de nouveau le meilleur temps dans la seconde manche pour s'assurer la victoire en 2:03.62. Tenant du gros globe de cristal, le Suisse a devancé l'Autrichien Manuel Feller de 1.40 seconde et le Slovène Zan Kranjec de 2.05 secondes. Champion olympique du slalom géant, Odermatt, 25 ans, a signé son 14e succès en Coupe du monde, le 3e cette saison après le slalom géant de Sölden et le Super-G de Lake Louise. Au classement général, le Suisse conforte sa première place avec 520 points, 140 de plus que le Norvégien Aleksander Aamodt Kilde, 2e avec 380 points. L'Autrichien Matthias Mayer est 3e avec 186 points. Dimanche, le premier slalom de la saison est prévu à Val d'Isère avec l'entrée en lice d'Armand Marchant. (Belga)