 C'est historique: le Maroc fait chuter le Portugal et s'offre une demi-finale de Coupe du Monde (photos)

En s'imposant 1-0 samedi après-midi face au Portugal à Doha en quart de finale de la Coupe du monde 2022, le Maroc est devenu la première nation africaine à se qualifier pour le dernier carré d'un Mondial.

Depuis le début de cette Coupe du monde 2022, le Maroc impressionne par sa solidité et son esprit d'équipe. Sortis en tête du groupe F avec sept points devant la Croatie, les Marocains s'étaient notamment imposés 2-0 contre la Belgique lors de cette phase de poule. En huitième de finale, ils avaient affronté l'Espagne, faisant 0-0 au terme des 120 minutes avant de l'emporter 3-0 aux tirs au but.

Le quart de finale contre le Portugal constituait le meilleur résultat de l'histoire des Lions de l'Atlas pour leur sixième participation en phase finale d'une Coupe du monde. En s'imposant contre les Lusitaniens, les Marocains ont donc marqué doublement l'histoire.

Avant eux, seuls trois représentants du continent africain étaient parvenus à se hisser jusqu'en quarts de finale, le Cameroun en 1990, le Sénégal en 2002 et le Ghana, en 2010. À chaque fois, les équipes ont été éliminées à l'issue des prolongations voire des tirs au but.

Il y a 32 ans, le Cameroun était sorti 3-2 par l'Angleterre grâce, notamment, à deux penalties de Gary Lineker, dont un décisif, à la 105e minute.

En 2002, le Sénégal était crucifié par le but en or d'Ilhan Mansiz à la 94e minute de jeu pour la Turquie, seule et unique réalisation de la rencontre.

Le Ghana, quant à lui, était éliminé par l'Uruguay au terme d'un match qui restera douloureux pour les Black Stars. Le score était de 1-1 partout avant que Luis Suarez n'arrête volontairement le ballon des mains sur sa ligne de but. Il était expulsé et le Ghana obtenait l'occasion de marquer dans les dernières secondes des prolongations. Asamoha Gyan envoyait le ballon sur la transversale et quelques minutes plus tard, les Uruguayens se qualifiaient 4-2 aux tirs au but.



En demi-finale, le Maroc sera opposé au vainqueur du duel entre la France et l'Angleterre prévu samedi soir à 20h00 (heure belge).