Des enfants, des familles et beaucoup de joie: les fans du Maroc célèbrent la victoire à Bruxelles et Charleroi

Des centaines de supporters du Maroc se sont rassemblés samedi en début de soirée dans le centre de Bruxelles pour célébrer la qualification du Maroc pour les demi-finales de la Coupe du monde football au Qatar.

Un groupe important de supporters s'est retrouvé rue Antoine Dansaert pour chanter et danser en hommage au Maroc qui a battu le Portugal 1-0, devenant ainsi le premier pays africain à se hisser dans le top-4 mondial. La police de Bruxelles est présente sur place et a fermé l'accès des Plaisirs d'hiver aux supporters. La situation est festive, sans aucun incident.

D'autres supporters ont également rallié le boulevard Lemonnier, ainsi que les abords de la gare du Midi. Là aussi, la foule présente danse dans une ambiance égayée par des chants et des feux d'artifice. "C'est dingue, on n'y croyait pas! Mais là on commence à y croire de plus en plus. On devient de plus en plus gourmand aussi. On espère la récupérer, la prendre au moins une fois dans l'histoire", nous a confié un supporter.

Des riverains du quartier et des éducateurs de rue ont formé une chaîne humaine entre les supporters de tous les âges et la police, présente en masse pour parer à tout incident, comme ceux survenus à l'issue du match de poule Belgique Maroc, le 27 novembre dernier.

Entre 19h30 et 20h, notre équipe a constaté que la police vidait le boulevard Lemonnier. Les forces de l'ordre ont lancé des gaz lacrymogènes. Certains ont touché des familles et des enfants. Des gaz lacrymogènes ont également été tirés sur la Petite ceinture pour disperser la foule. Des casseurs ont provoqué des dégâts ici et là. La police de Bruxelles s'est déployée en masse pour repousser vers le boulevard Poincaré les quelques fauteurs de troubles présents jusque-là sur les boulevards Lemonnier et du Midi. Des habitants du quartier, qui avaient formé plus tôt dans la soirée une chaîne humaine pour éviter tout affrontement, ont alors invité les jeunes à rentrer chez eux. Vers 20h00, le calme semblait être revenu mais la police restait présente en nombre pour parer tout éventuel nouveau dérapage. Des casseurs ont été arrêtés près de la gare du Midi. Une dizaine d'arrestations administratives ont été effectuées par la police.

Vers 20h30, les lieux étaient très calmes et presque vides selon notre équipe.

La fête à Charleroi

Notre correspondant local nous a décrit des scènes de liesse également à Charleroi. Plusieurs axes principaux de la ville sont saturés. La police est présente en nombre. L'ambiance est globalement bon enfant, avec de nombreux enfants et des familles dans les rues.



© Fabian Vanhove

Célébrations à Anvers

Coups de klaxons, cris de joie, drapeaux et feux d'artifice: la victoire du Maroc face au Portugal en quarts de finale de la Coupe du monde de football était bruyamment célébrée samedi soir à Anvers par la communauté marocaine.

Des centaines de supporters de Lions de l'Atlas ont envahi certaines voiries de la métropole flamande. La Turnhoutsebaan à Borgerhout a ainsi dû être fermée à tout trafic automobile, de même qu'une partie de la Sint-Bernardsesteenweg, sur le Kiel. La police surveille les festivités. Plusieurs citoyens sont aussi présents pour éviter tout dérapage. L'organisation citoyenne Saamo a notamment formé une chaîne humaine sur la Turnhoutsebaan pour éviter toute provocation envers la police.