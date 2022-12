World Tour 3X3 - Team Antwerp en quarts de finale de la finale du World Tour à Abou Dhabi

(Belga) Team Antwerp s'est qualifié pour les quarts de finale de la finale du WorldTour de basket en 3X3 samedi à Abou Dhabi aux Emirats arabes unis. Les Anversois ont terminé en tête de leur poule C.

Face aux Suisses de Lausanne d'abord, les Belges se sont imposés 21 à 10 avec 8 points pour Thibaut Vervoort (3 rebonds), 5 pour Bryan De Valck (3 rbds) et Dennis Donkor (2 rebonds) et 3 points, 6 rebonds pour Nick Celis. Contre les Lituaniens de Sakiai ensuite, les Anversois ont par contre été battus 20 à 21 (De Valck 2 pts, 3 rbds, Donkor 6 pts, 3 rbds, Vervoort 3 pts et Celis 9 pts). Le net succès de Lausanne sur Sakiai 21 à 9 ensuite qualifie les Belges pour les quarts de finale où ils affronteront les Mongols d'Oulan-Bator. Par ailleurs, c'est le Serbe Strahinja Stojacic qui a été élu meilleur joueur de la saison du WorldTour, Thibaut Vervoort faisait partie des nominés (Belga)