Mondial 2022 - Un portrait et des fleurs à la place de Grant Wahl décédé vendredi

Des fleurs et un portrait de Grant Wahl à l'endroit où le journaliste sportif américain est décédé vendredi en couvrant le quart de finale de la Coupe du monde entre l'Argentine et les Pays-Bas, ont honoré sa mémoire samedi au Qatar.

Un autre portrait sur l'écran géant au début du quart de finale entre le Maroc et le Portugal s'est aussi affiché. Les fleurs et sa photo ont été posées au stade Al Bayt là où il devait suivre le quart de finale entre l'Angleterre et la France. Gareth Wahl, 48 ans, était un fervent défenseur de la cause LGBT+. Il s'était senti mal dans la tribune de presse du stade Lusail. Auteur d'un ouvrage sur David Beckham, Wahl avait couvert, entre autres, huit Coupes du monde masculines consécutivement, travaillé pour la célèbre revue Sports Illustrated de 1996 à 2020, avant de rejoindre la chaîne CBS Sports en 2021. D'après la radio américaine NPR, il s'est effondré en tribune de presse alors que le match touchait à sa fin. Selon le quotidien américain The Wall Street Journal, le journaliste a semble-t-il succombé à un malaise cardiaque. Il avait indiqué il y a quelques jours s'être rendu dans une clinique du centre des médias: "Ils ont dit que j'avais probablement une bronchite", avait-il ajouté. "Mon corps finit par me lâcher. Trois semaines avec peu de sommeil, beaucoup de stress et de travail peut avoir cet effet sur vous (...). J'ai pu sentir le haut de ma poitrine supporter un nouveau niveau de pression et d'inconfort", décrivait-il. Avant la rencontre Etats-Unis - Pays de Galles le 21 novembre, Wahl avait été retenu par le personnel de sécurité du stade Ahmad Bin Ali parce qu'il portait un T-shirt arc-en-ciel, avait-il expliqué sur Twitter. Les relations homosexuelles sont criminalisées dans le petit émirat du Golfe.