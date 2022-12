"Il s'est trompé": Georgina Rodriguez, la compagne de Cristiano Ronaldo, critique l'entraîneur du Portugal après l'élimination (photo)

Le Portugal s'est incliné en quarts de finale de la Coupe du monde face au Maroc. Une défaite douloureuse pour les Portugais qui ont tout tenté pour faire craquer leurs adversaires, en vain.

Cristiano Ronaldo a commencé le match sur le banc avant de rentrer, sans pouvoir faire la différence. Sa compagne, Georgina Rodriguez, a publié une story sur son compte Instagram pour soutenir son champion.

"Aujourd'hui, ton ami et entraîneur s'est trompé", écrit la mannequin. "Cet ami pour qui tu as tant de mots d'admiration et de respect, poursuit-elle. Le même qui, lorsque tu es entré en jeu, a vu comment tout a changé, mais il était trop tard."





"Vous ne pouvez pas sous-estimer le meilleur joueur du monde, votre arme la plus puissante. Tu ne peux pas non plus défendre quelqu'un qui ne le mérite pas. Aujourd'hui, nous n'avons pas perdu, nous avons appris", assène celle qui partage la vie de CR7 depuis 2016.