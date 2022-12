Cristiano Ronaldo est-il fini? Les consultants du Vestiaire donnent leur avis: "À un moment, tu arrives derrière la colline"

Cristiano Ronaldo arrive, à bientôt 38 ans, à un virage dans sa carrière. Le Portugais est actuellement sans club et vient peut-être de jouer son dernier match avec le Portugal.

Les deux derniers matchs du Portugal, CR7 les a débuté sur le banc. Une situation inhabituelle pour le quintuple Ballon d'Or qui arrive doucement à la fin de sa carrière.

"Il a eu beaucoup de critiques, mais je ne suis pas d'accord avec les personnes qui disent qu'il faut le mettre sur le terrain", avance Jérémy Taravel. "Il faut se rendre compte que jouer avec un Cristiano, ça change tout le plan de jeu du coach. Pour moi, avoir un statut ça ne veut rien dire dans le foot. Tu as un statut le lundi et le mercredi tu ne l'as plus. Je comprends le choix du coach, même si ça me fait mal parce que j'adore le joueur, la personne et la légende qu'il est. Mais le coach a eu raison."

Pour Marc Delire, "il est en fin de carrière. C'est comme Eden Hazard, à un moment donné tu arrives derrière la colline et ça commence à descendre".

"Dans sa tête, c'est dur de se dire qu'il a été au sommet pendant 10, 12, 15 ans et que même en travaillant comme il l'a toujours fait, il n'y arrive plus", analyse encore Jérémy Taravel qui conseille à Cristiano de s'arranger avec le Real Madrid pour jouer les 6 derniers mois comme réserviste avant de prendre sa retraite en grandes pompes.