Konteh termine 17e chez les U20 garçons d'Euro de cross-country, Voet 22e chez les filles

(Belga) Noah Konteh s'est classé 17e de la course U20 garçons des championnats d'Europe de cross-country dimanche à Turin en Italie. Chez les U20 filles, Julie Voet a terminé meilleure belge avec une 22e place.

Sur le parcours turinois, Konteh a été présent dans le groupe de tête en début de course avant de dégringoler à la 17e place au moment de franchir la ligne d'arrivée. Avec un chrono de 18:21, il termine à 41 secondes du Britannique Will Barnicoat, sacré champion d'Europe. Les Irlandais Nicholas Griggs et Dean Casey terminent respectivement 2e et 3e à 1 et 6 secondes. Parmi les autres Belges en lice, Mathis Lievens s'est classé 31e, Simon Jeukenne 50e et Vince Van Winckel 76e. Au classement par pays, la Belgique a terminé à la 8e place. La victoire est revenue à la Grande-Bretagne devant l'Irlande et l'Espagne. Chez les U20 filles, Julie Voet a été la meilleure Belge avec une 22e place en 13:51 à 47 secondes de l'Espagnole Maria Forero qui s'est imposée avec respectivement 3 et 4 secondes d'avance sur la Norvégienne Ingeborg Ostgard, 2e, et la Finlandaise Ilona Mononen, 3e. Marie Bilo a elle terminé 27e, Hannah Enkels 34e et Charlotte Penneman 70e. Au classement par nation, la Belgique s'est classée 7e tandis que l'Espagne l'a emporté devant la Turquie et l'Allemagne. (Belga)