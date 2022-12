La Belgique prend la 7e place dans le relais mixte d'Euro de cross-country

(Belga) La Belgique a terminé à la 7e place du relais mixte des championnats d'Europe de cross-country dimanche à Turin en Italie. La victoire est revenue à l'Italie devant l'Espagne et la France.

Le relais belge, avec Ruben Verheyden, Mariska Parewyck, Stijn Baeten et Vanessa Scaunet, a signé un chrono de 17:47, échouant à 24 secondes de l'Italie qui s'est imposée sur le fil devant l'Espagne, 2e à 1 seconde. La France a elle pris la 3e place à 8 secondes. Parti en premier, Verheyden a cédé le témoin à Parewyck en deuxième position derrière l'Italie. Parewyck n'est pas parvenue à conserver sa position et a glissé à la 5e place au moment de passer le relais à Baeten. Mal parti dans son tour, Baeten a perdu deux places et Scaunet a entamé le dernier relais belge en 7e position. L'athlète du CABW a finalement conservé de justesse la 7e place en devançant l'athlète danoise sur la ligne d'arrivée. En 2021, la Belgique avait remporté la médaille de bronze lors de l'Euro de Dublin. (Belga)