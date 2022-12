Les mots du futur roi: le Prince William adresse un message de soutien aux joueurs anglais après l'élimination

L'Angleterre est éliminée de la Coupe du monde après sa défaite contre la France. Une élimination douloureuse après une prestation aboutie de la part des hommes de Gareth Southgate.

Grand amateur de football, le Prince William était bien entendu derrière sa télévision pour supporters son équipe. Après le coup de sifflet final qui marque l'élimination, l'héritier du trône a adressé un message pour les Three Lions.

"Gareth (Southgate, le sélectionneur, ndlr), Harry (Kane, le capitaine, ndlr) et toute l'équipe d'Angleterre, je suis désolé pour vous tous. Vous avez tellement donné dans ce tournoi et nous sommes tous si fiers de vous. Gardez la tête haute et à la prochaine fois", a écrit le fils du Roi Charles III sur Twitter.

Le soutien de William à l'équipe d'Angleterre, et non à celle du pays de Galles, alors qu'il porte le titre de prince de Galles, lui avait été reproché, au début de cette Coupe du monde. Il s'était justifié en déclarant qu'il supporte l'Angleterre depuis tout petit, mais qu'il supporte des Gallois au rugby. Une manière d'essayer de mettre tout le monde d'accord.