"On est dans les quatre meilleures équipes du monde": les supporters marocains envahissent les Champs-Elysées (vidéo)

Plusieurs centaines de supporters du Maroc ont afflué sur les Champs-Elysées mardi en début de soirée, pour fêter la qualification historique des Lions de l'Atlas pour les demi-finales de la Coupe du monde aux dépens du Portugal.

Brandissant le drapeau national ou grimés aux couleurs rouges et vertes, les supporters se sont regroupés à proximité de l'Arc de Triomphe, au milieu des fumigènes et sous la surveillance de nombreux policiers.

Klaxon bloqué, des voitures se sont mêlées aux célébrations sur la célèbre avenue, lieu habituel de rassemblement des supporters de l'équipe de France.

"On est fiers de notre pays, on croit à la finale, le chemin est beau et long. On a déjà battu de très belles équipes. Que tout le monde soit uni; on est là pour la fête ce soir et je préfèrerais ne pas voir de dérapages, ce ne serait pas une bonne image pour le Maroc. Mais on sait qu'il y en a là qui sont là pour ça", a lancé Nawel Mchich, une étudiante de 18 ans.

"C'est une grande fierté, c'est le premier pays africain arrivé là", jubile Maamar, 27 ans, qui brandit un drapeau marocain mais dit être lui-même d'origine algérienne. "C'est une grande fierté pour tous les pays arabes, pour toute l'Afrique", insiste-t-il. "Ca fait plaisir: maintenant quoi qu'il arrive on est dans les quatre meilleures équipes du monde".

Le match France-Maroc de mercredi promet d'être intense pour tous les habitants de l'Hexagone. "Ce soir, on s'aime. Mercredi, on divorce", résume un supporter.