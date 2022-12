Wendy Holdener dompte le slalom de Sestrières

(Belga) La Suissesse Wendy Holdener a remporté le slalom de Sestrières, comptant pour la Coupe du monde féminine de ski alpin, dimanche en Italie.

Deuxième de la première manche derrière la Slovaque Petra Vlhova, Holdener a de nouveau signé le deuxième temps lors de la seconde manche pour s'imposer avec un chrono total de 1:56.29 pour décrocher la 5e victoire de sa carrière en Coupe du monde, la 2e cette saison après le slalom de Killington. Lauréate de la première manche, Vlhova a elle réalisé le 11e temps de la seconde manche et échoue à la 3e place à 70 centièmes de seconde de la Suissesse. L'Américaine Mikaela Shiffrin, 3e de la première manche et 6e de la seconde, termine elle à la deuxième place à 47 centièmes. Kim Vanreusel avait, elle, été contrainte à l'abandon lors de la première manche. Au classement de la Coupe du monde, Shiffrin reste en tête avec 385 points, 19 de plus qu'Holdener, 2e avec 366 points. Vlhova est 3e avec 340 points. La prochaine étape de la Coupe du monde féminine est prévue à Saint-Moritz en Suisse du 16 au 18 décembre avec deux descentes et un Super-G. (Belga)