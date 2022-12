"Un fan français": l'énorme troll des fans anglais sur l'arbitre de leur quart de finale (photo)

Monsieur Wilton Sampaio, l'arbitre du match entre l'Angleterre et la France reste en travers de la gorge des supporters anglais. Le Brésilien est très critiqué outre-Manche pour ses décisions qui font polémique.

Parmi celles-ci, on retiendra une faute (penalty?) non sifflée contre Harry Kane ainsi qu'une autre sur Bukayo Saka sur l'action qui amène le premier but français.

Après la rencontre remporté 1-2 par les hommes de Didier Deschamps, des supporters anglais ont été évacuer leur colère sur l'arbitre en... modifiant sa page Wikipédia.

Ainsi, l'espace d'un instant, Wilton Pereira Sampaio est devenu "un fan français et arbitre de football brésilien" qui était "sous enquête" pour "faussement ne pas avoir accordé de penalty à l'Angleterre après que Harry Kane ait été agressé."

Dans une capture d'écran prise par le média SportBible, on peut aussi lire que l'arbitre s'est vu offrir une danse érotique de la part de [Kylian] Mbappé pour des décisions favorables à la France.

Ces ajouts ont été corrigés depuis, mais la blague n'est pas passée inaperçue.