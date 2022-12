Le RWDM renoue avec la victoire en s'imposant 3-1 contre Virton

(Belga) Après deux défaites consécutives, le RWDM a retrouvé le chemin de la victoire en s'imposant 3-1 au stade Edmond Machtens, dimanche en début d'après-midi, contre Virton dans le cadre de la 17e journée de Challenger Pro League. Ce succès permet aux Bruxellois de remonter à la troisième position du classement avec 31 points, à trois longueurs du leader Beveren. De son côté, Virton reste accroché à la dernière place avec 10 unités.

Peu après le quart d'heure, Youssef Challouk était fauché dans le rectangle et obtenait un penalty. Mickaël Biron prenait ses responsabilités et plaçait le RWDM aux commandes grâce à son septième but de la saison (19e, 1-0). Cinq minutes avant la pause, Yann Mabella récupérait le ballon pour Virton dans le milieu de terrain. Il s'enfonçait dans le camp bruxellois avant de tromper Théo Defourny et de ramener les deux équipes à égalité (40e, 1-1). Quatre minutes plus tard, le RWDM repassait devant les Gaumais. Un coup-franc permettait à Zakaria El Ouahdi de propulser au fond des filets une remise de la tête de Jake Obrien (44e, 2-1). En seconde période, après un bon travail de Biron, Challouk était au bon endroit pour envoyer au fond des filets un ballon repoussé par le gardien virtonais (62e, 3-1). (Belga)