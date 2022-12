Wout van Aert s'impose à Dublin, son premier succès de sa saison dans les labourés

(Belga) Wout van Aert a remporté avec panache la 9e des 14 épreuves de la Coupe du monde de cyclocross dimanche à Dublin en Irlande, signant sa première victoire de la saison dans les labourés.

Wout van Aert était revenu en compétition dimanche dernier à Anvers où il avait pris la deuxième place derrière Mathieu van der Poel. En l'absence du Néerlandais, en stage en Espagne avec Alpecin-Deceuninck, 'WVA' s'est arraché pour s'imposer devant Laurens Sweeck, leader de la Coupe du monde, au terme de 25,575 km à parcourir. L'Anversois a pourtant été victime d'une glissade, heurtant un poteau en bois, puis a vu un tissu s'emmêler dans les rayons de son vélo à trois tours de l'arrivée, l'obligeant à retourner au poste d'assistance. Et ils étaient encore sept dans le groupe de tête à l'entame de l'avant-dernier tour. Sweeck, 2e, en profite pour reprendre un peu d'air en tête du classement général, possédant désormais 17 points d'avance sur Eli Iserbyt, seulement 7e dimanche. Le Britannique Tom Pidcock, champion du monde, termine 3e pour compléter le podium. Le Néerlandais Lars van der Haar est 4e devant le champion d'Europe, Michael Vanthourenhout, 5e, et Jens Adams, 6e. Deux rendez-vous sont encore au programme en 2022 avec l'étape italienne de Val di Sole samedi prochain, le 17 décembre, probablement sous la neige, sans van Aert ni Pidcock, mais avec van der Poel, et à Gavere le 26 décembre. La Coupe du monde s'achèvera en 2023 par des étapes à Zonhoven le 8 janvier, Benidorm en Espagne le 22 janvier et Besançon en France le 29 janvier. (Belga)