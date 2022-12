Coupe du monde de shorttrack - Une première victoire en Coupe du monde pour Hanne Desmet, sur 1.500m, à Almaty

(Belga) Hanne Desmet a remporté l'épreuve du 1.500m de l'épreuve de Coupe du monde de shorttrack, dimanche à Almaty au Kazakhstan.

Médaillée de bronze aux Jeux Olympiques d'hiver de Pékin, mais sur 1.000m, Hanne Desmet, 26 ans, s'est imposée devant la Canadienne Courtney Sarault et l'Allemande Anna Seidel pour décrocher sa première victoire dans une épreuve de Coupe du monde. "C'est super cool", s'est réjouie Hanne Desmet sur le site de l'Union internationale de patinage (ISU). "C'était une bonne course avec beaucoup de changements de position. J'avais décidé de me laisser un peu d'espace pour pouvoir accélérer dans le dernier tour et ça a marché. Je suis contente d'être bien restée dans ma course. D'habitude je suis tendue dans une finale A et cela me fait commettre des erreurs. Mais cette fois, j'ai pu garder mon calme. C'est fantastique d'avoir enfin une médaille d'or." Au classement général, Hanne Desmet occupe la 4e place avec 190 points sur 1.500m après cette 4e des 8 étapes de la saison. Les Sud-Coréennes Gilli Kim (250 points) et Minjerong Choi (210 pts) sont en tête. La Néerlandaise Suzanne Schutling, victorieuse de l'autre 1.500m disputé samedi à Almaty, est 3e sur le podium provisoire avec 200 unités. Samedi, l'Anversoise avait été disqualifiée en finale sur 1.000m. Stijn Desmet, 2e du 1.500m la veille, a pris la 6e place sur 500m grâce à sa victoire en finale B dimanche. Chez les dames, toujours sur 500m, Tineke den Dulk a été éliminée en quarts de finale. Samedi, elle avait pris, avec Hanne et Stijn Desmet ainsi que Ward Peter, la 3e place du relais mixte sur 2.000m derrière la Corée du Sud et la Chine. Le prochain rendez-vous reste fixé à Almaty la semaine prochaine. (Belga)