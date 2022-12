Lotto Volley League - Achel confirme son redressement et laisse la lanterne rouge à Waremme

(Belga) À l'occasion de la dernière rencontre de la neuvième journée de Lotto Volley League, le championnat de volley-ball masculin, Achel s'est imposé dimanche à Waremme sur le score de 3 sets à 0.

Quatre jours après avoir accroché son premier succès de la saison face à Guibertin, Achel a confirmé son redressement face à l'autre formation wallonne de l'élite belge. La bande néerlandophone n'a jamais tremblé en terres liégeoises, s'imposant 22-25, 23-25 et 16-25. Ce succès permet à Achel de délaisser, pour la première fois de la saison, la lanterne rouge désormais détenue par Waremme. Samedi, Menin, Maaseik et Roulers se sont également imposés. Les Roulariens demeurent les seuls invaincus en championnat et trônent logiquement en tête avec six unités d'avance sur Maaseik. (Belga)