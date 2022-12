Les Italiens de Pérouse remporte le Mondial des clubs de volley

(Belga) Dans une rencontre entièrement italienne, Pérouse s'est imposé trois sets à un contre le Trentino Volley (20-25, 25-23, 27-25, 25-19) en finale du Mondial des clubs de volley messieurs, dimanche à Betim, au Brésil.

Pérouse, vainqueur de la Coupe d'Italie et de la Supercoupe d'Italie cette année, succède au palmarès aux Brésiliens de Sada Cruzeiro. Le club d'Ombrie a profité du retrait des Polonais de Kedzierzyn-Kozle, champions d'Europe, pour participer à ce tournoi disputé par six équipes. C'est la 11e fois en 17 éditions qu'un club italien remporte ce titre, et ce à l'issue d'une 3e finale entièrement transalpine après 1992 et 2018. Vice-champion d'Europe, Trentino restait sur cinq finales ponctuées par des victoires dans cette compétition (2009, 2010, 2011, 2012, 2018). (Belga)