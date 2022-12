Première médaille historique: la Belgique est championne d'Europe d'Ultimate indoor (vidéo)

Alors que la Coupe du monde de football monopolise l'attention du côté du Qatar, la Belgique performe dans un sport en pleine expansion : l'Ultimate.

Officiellement reconnu par l'ADEPS depuis le 1er septembre de cette année, ce sport se répand comme une traînée de poudre dans notre royaume et les résultats sont déjà là.

La Belgique est, depuis ce dimanche 11 décembre, championne d'Europe indoor d'Ultimate. "C'est un championnat qui s'est déroulé sur trois jours", explique Benjamin Zwarts, un des joueurs de l'équipe. 16 pays étaient présents dans la catégorie homme, et la Belgique a du affronter les meilleurs.

Après avoir facilement dominé l'Autriche (17-5) et la Slovaquie (17-8), le premier vrai test pour notre équipe nationale survient dans le troisième et match de poule contre la Lituanie. "La Lituanie est, avec la Lettonie, un des deux pays les plus forts. On stressait", confie Benjamin. Finalement, la Belgique s'impose 17-13 et termine à la première position de son groupe.

Une finale avant l'heure

En quarts de finale, la Pologne est facilement écartée (17-5). Mais c'est la Lettonie qui attend nos Belges en demi-finale. Un match qualifié "d'anthologie". "C'était une finale avant l'heure, le stress était palpable", se souvient l'habitant de Mont-Saint-Guibert. "C'était d'une intensité incroyable, chaque équipe faisait très peu d'erreurs."

Au terme du temps réglementaire, le marquoir indique 15-15. La règle est claire : la première équipe qui marque gagne le match. Et ce sont les Belges qui vont réussir à pousser le score à 16 en leur faveur, pour accéder à la finale. "La célébration contre la Lettonie était plus forte que quand on a gagné le championnat", raconte le champion d'Europe.

"On s'est fait des frayeurs"

Pour le match décisif, c'est la Finlande que les Belges vont défier. Une équipe jugée inférieure, mais qui a donné des sueurs froides à notre équipe. "On les avait un peu sous-estimés", reconnaît Benjamin. "On prenait le match au sérieux, mais on s'est fait des frayeurs. On dominait, mais on n'était jamais sereins sur notre avance."

Au final, la Belgique l'emporte 17-14 et remporte son premier titre international dans cette discipline. La victoire est d'autant plus symbolique qu'il s'agissait du tout premier Euro indoor organisé par la fédération internationale.

Objectif Euro outdoor

Forte de son titre continental, la Belgique se présentera au championnat d'Europe en extérieur avec confiance et ambition. Il aura lieu en juillet prochain, en Irlande.

"En extérieur, c’est plus compliqué", tempère Benjamin. "C’est possible d’obtenir l’or, mais l’Angleterre est favorite. On espère au minimum un podium", confie-t-il ensuite.

L'ultimate en extérieur est différent de celui pratiqué en indoor de par le nombre de joueurs sur le terrain (7 par équipe au lieu de 5 en intérieur) et le terrain est nettement plus grand également. "En intérieur, on joue sur un terrain de futsal tandis qu'en extérieur, on joue sur un terrain de foot, mais un peu moins large. 35 mètres au lieu de 50, mais on est 7 et pas 11 comme au foot", précise le joueur de 29 ans.

Le temps est encore long avant de rejoindre l'Irlande pour y défendre les couleurs nationales, mais une chose est sûre : le jour J, les Belges seront prêts.