Golf : Leslie Cloots recule de la 33e à la 35e place à l'European Pre Qualifier

(Belga) Avec un troisième tour bouclé en 71 coups, Leslie Cloots a reculé de deux rangs au classement de l'European Pre Qualifier de golf pour le Ladies European Tour lundi à Carthagène, en Espagne.

L'Anversoise, 28 ans, est rentrée dans le par (deux birdies, deux bogeys) pour totaliser 219 coups, à quatre au-dessus du par, à huit longueurs de l'Autrichienne Emma Spitz, 22 ans, toujours en tête avant les 18 derniers trous mardi. Cette première phase des épreuves de qualifications se joue sur quatre tours, alternativement sur des par 71 et 73. Les 62 premières se qualifient pour la finale de l'European Ladies Qualifying School programmée du 17 au 21 décembre. - Classement après le 3e tour : 1. Emma Spitz (Aut) 211=69-70-72 -6 2. Trichat Cheenglab (Tha) 210=71-72-67 3. Kelsey Bennett (Aus) am. 211=73-69-68 4. Benyapa Niphatsophon (Tha) 213=67-75-71 5. Alejandra Llaneza (Mex) 216=74-72-70 . Michelle Forsland (Nor) 216=71-74-71 . Clara Manzalini (Ita) 216=73-69-74 . Billie Jo-Smith (USA) 216=72-69-75; ... 35. Leslie Cloots (BEL) 219=70-78-71 (Belga)