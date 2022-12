F1 : Williams Racing voit son CEO et Team Principal Jost Capito quitter le navire

(Belga) Jost Capito a décidé de quitter Williams Racing après deux ans d'activité. L'Allemand, d'abord CEO de l'écurie de Formule 1 début 2021, était aussi devenu son Team Principal quelques mois plus tard. Williams Racing l'a annoncé lundi.

"Cela a été un privilège de diriger Williams lors des deux dernières saisons, et de jeter les bases du redressement de cette grande équipe", a dit l'Allemand de 64 ans, qui avait à l'époque repoussé ses projets de retraite pour occuper ce poste. "J'ai hâte de voir continuer l'équipe à marcher sur la voie du succès", a ponctué celui qui a exercé des fonctions dirigeantes dans le sport auto depuis 1989, chez Porsche, Sauber, Ford ou encore Volkswagen. L'écurie, dixième et dernière au classement des constructeurs en 2022, annoncera son successeur "en temps voulu". Outre Capito, Williams a aussi vu partir son directeur technique français François-Xavier Demaison, en poste depuis mars 2021. La saison prochaine, qui débutera le 5 mars à Bahreïn, les deux monoplaces de la structure britannique seront pilotées par le Thaïlandais Alex Albon et le rookie néerlandais Nyck de Vries, qui remplace le Canadien Nicholas Latifi. (Belga)