"3cm plus haut et je mourais": l'anecdote touchante de Silvio Proto qui a changé sa vie pour toujours

Dans un débat du Vestiaire consacré à la décision d'Eden Hazard d'arrêter avec l'équipe nationale, Silvio Proto a confié une anecdote touchante qui a changé à jamais sa façon de voir la vie.

L'ancien portier d'Anderlecht est persuadé que le désormais ex capitaine des Diables Rouges a décidé d'arrêter avec l'équipe nationale "pour profiter avec la famille". "Quand on est footballeur, on voit grandir ses enfants trop vite ou on ne les voit pas grandir. Puis on se dit que ce temps qu'on devait passer avec nos enfants, tu peux avoir tout le pognon du monde, tu es passé à côté de belles choses que tu ne peux plus vivre".

"Je l'ai vécu aussi. J'avais un contrat de deuxième ou troisième gardien qui m'attendait à la Lazio. Physiquement, ça allait encore mais à un certain moment, quand tu es parti tous les deux jours, tu te dis que ce n'est pas ça la vie. Tu as beau gagner tout l'argent du monde, si tu as un accident quand ta carrière se finit, tu auras vécu quoi ? Rien. Tu auras gagné de l'argent pour ta famille, mais tu n'auras pas profité".

Ce thème tient fort à coeur à l'ancien Diable Rouge qui a lui-même frôlé la mort. "J'ai eu un accident. J'ai pris une balle de golf ici (sur la tempe, ndlr) un mois après la retraite. Je suis tombé. Si je la prenais trois centimètres plus haut, je mourais. Et t'as fait quoi de ta vie, en fait ? Pendant 20 ans t'as fait que shooter dans un ballon. On ne sauve pas des vies, il faut prendre ça avec recul et savoir que tu n'es qu'une petite personne dans le monde".