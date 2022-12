Open de Caen - Goffin : "Un tournoi d'entraînement idéal avant de partir pour l'Australie"

(Belga) David Goffin (ATP 53) ne jouera pas la finale de l'Open de Caen, tournoi exhibition qu'il dispute dans le cadre de sa préparation pour la saison 2023. Battu 6-3, 6-4 en demi-finale par l'Espagnol de 34 ans Roberto Bautista Agut (ATP 21), Goffin n'était toutefois pas trop déçu.

"C'était un bon match", a commenté le Liégeois de 31 ans après sa défaite. "Il (NdlR : Bautista Agut) jouait très bien. C'est un vrai métronome. Il joue bien sur surface rapide, avec ses coups très plats. C'est difficile à suivre par moments, même s'il y a eu des bons points et une bonne intensité. C'est pour cela que je suis venu ici. En tout cas, il a fait un bon match et ce sera une belle finale demain." Vainqueur de l'édition 2013, David Goffin était en tout cas content d'avoir passé quelques jours dans le Calvados, histoire de sortir de la routine de sa préparation et de se tester à un peu plus de deux semaines de l'entame de la saison 2023. "C'est un super événement, avec une chouette ambiance", a-t-il poursuivi. "C'est un tournoi d'entraînement idéal, au milieu de la préparation, pour voir où on se situe, avant de partir pour l'Australie d'ici une dizaine de jours. Je suis content d'avoir joué deux matchs. Je bosse bien pour l'instant, surtout physiquement. Cela avance bien. Il y aura plus de tennis d'ici le départ pour l'Australie, mais je suis plutôt satisfait. Contre Roberto, c'est toujours un match difficile, car c'est un joueur très dur à manœuvrer. Il commet très peu de fautes. Ce sont souvent des combats physiques, avec énormément d'échanges. Il est difficile à battre." La finale de l'Open de Caen opposera ce mercredi soir, Roberto Bautista Agut au jeune Danois Holger Rune (ATP 11), 19 ans. (Belga)