"Je vous envoie un bus rempli de p****": Silvio Berlusconi motive ses joueurs avec une drôle de promesse (vidéo)

Personnage sulfureux passé par les hautes sphères de la politique italienne, Silvio Berlusconi a eu une vie absolument hors du commun. À 86 ans, le milliardaire s'occupe en gérant son club de football de Monza. Pour le discours de Noël, il a fait une drôle de promesse à ses joueurs.

Mardi soir, pendant que l'Argentine domptait la Croatie, le club de Monza organisait son repas de Noël avec les joueurs et les employés du club. "Nous avons trouvé un excellent entraîneur capable de stimuler nos joueurs et qui est compétent, gentil, et aimable", se félicite l'ancien Premier ministre avant d'essayer de stimuler lui aussi ses joueurs... à sa manière.

"Maintenant les grosses équipes, dont l’AC Milan et la Juve. Si vous parvenez à gagner l’un de ces matchs, j’enverrai un bus rempli de prostituées (en version polie, ndlr) dans le vestiaire", lance-t-il provoquant l'hilarité générale.

Monza affrontera l'Inter Milan le 7 janvier avant d'affronter la Juventus deux fois en 10 jours, dont une fois en Coupe d'Italie, les 19 et 29 janvier. Le 18 février, c'est l'AC Milan.

Reste à voir si cela suffira pour battre les grosses écuries.