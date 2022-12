Armando Broja sur la touche pour le reste de la saison

(Belga) Victime d'une lourde blessure au genou dimanche lors d'un match amical contre Aston Villa, Armando Broja ne jouera plus pour Chelsea cette saison, a annoncé le club londonien mercredi sur son site officiel.

L'attaquant albanais de 21 ans s'est rompu les ligaments croisés du genou et devra passer par la case opération. Dès lors, il n'apparaitra plus en compétition pour les Blues lors de cet exercice 2022-2023. Né en Angleterre de parents albanais, Broja évolue à Chelsea depuis 2009, alors âgé de 8 ans. Passé pro en 2020, il a joué 21 matchs toutes compétitions confondues cette saison, compilant 2 buts et 1 assist. Broja compte aussi 17 apparitions (4 buts) pour l'Albanie. (Belga)