Borna Coric élu Joueur au retour le plus impressionnant, Ferrero aussi mis à l'honneur

Le tennisman Borna Coric a remporté le prix du Joueur ayant effectué le retour le plus impressionnant cette saison. L'ATP, le circuit principal, l'a annoncé mercredi. Le Croate, sur la touche pendant plus d'un an, a terminé la saison au 26e rang mondial.

Coric, 26 ans, éloigné des courts entre mars 2021 et mars 2022 en raison d'une blessure à l'épaule, a été choisi par ses pairs. Il a été préféré à Dominic Thiem, Stan Wawrinka et Wu Yibing. "Je suis super content", a lancé Coric, cité par l'ATP. "Cette distinction signifie énormément pour moi après une saison très compliquée après mon opération à l'épaule. Tout ce que je peux dire c'est merci du fond du cœur. J'espère que la saison prochaine sera encore meilleure." Classé 278e en mai, le droitier de Zagreb a rapidement retrouvé les sommets, notamment grâce à sa victoire lors du Masters 1000 de Cincinnati, où il a battu successivement cinq joueurs du top 20 : Rafael Nadal, Roberto Bautista Agut, Felix Auger-Aliassime, Cameron Norrie et, en finale, Stefanos Tsitsipas. L'Espagnol Juan Carlos Ferrero a reçu le prix du Coach de la saison. Ancien N.1 mondial et vainqueur de Roland-Garros comme joueur, il est présent depuis plusieurs saisons aux côtés de Carlos Alcaraz. Vainqueur de cinq titres en 2022, dont l'US Open, Alcaraz, 19 ans à peine, a terminé la saison au zénith du classement ATP. "Cette saison a été incroyable", a dit celui qui a été élu par ses confrères. "Tout le travail engagé a d'abord payé au niveau des résultats et est maintenant récompensé par ce prix. Je suis très heureux." Mardi, l'Espagnol Rafael Nadal avait reçu le prix du Joueur préféré des fans et le Danois Holger Rune celui de la Révélation de l'année.