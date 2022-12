Ligue des Champions de volley - Quatrième défaite de rang pour Menin

(Belga) Face à la solide équipe polonaise de Kedzierzyn-Kozlen, Menin n'est pas parvenu à créer l'exploit, s'inclinant (3-0) pour la quatrième fois de rang en Ligue des champions de volley-ball.

La mission s'annonçait ardue pour Menin qui se déplaçait du côté de Kedzierzyn-Kozle, vainqueur de l'édition 2021 de la Ligue des champions. Arrivés sous la neige en Pologne, les Belges n'auront pas fait le poids ce mercredi soir lors des deux premiers sets (25-16, 25-17). Le sursaut d'orgueil de la troisième manche ne suffisait, lui non plus, pas à déstabiliser la bonne organisation des joueurs locaux, bien plus vifs et solides dans tous les compartiments du jeu (25-21). Cette défaite condamne l'avenir en Ligue des champions de Menin. Un repêchage en Coupe CEV est encore possible, mais il s'agira, alors, de terminer à la troisième place de la poule et, donc, d'accrocher au moins une victoire et d'enfin remporter un set. Le vice-champion de Belgique n'a, en effet, remporté aucune manche jusqu'à présent. et compte toujours 0 point. Trentino possède 9 points en 3 matchs, Kedzierzyn-Kozle 9 en 4 matchs, et Karlovarsko 3 en 4 matchs.