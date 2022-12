Mondial 2022 - Mondial: Macron, "immensément fier", mise sur Deschamps

(Belga) "Immensément fier" de la qualification des Bleus en finale de la Coupe du monde, le président Emmanuel Macron leur a rendu mercredi soir un hommage appuyé et a souligné le rôle du sélectionneur Didier Deschamps, s'exprimant en zone mixte du stade Al-Khor auprès d'un petit nombre de médias.

Le chef de l'État a salué une équipe qui est "un mélange de plusieurs générations". "Jamais deux sans trois. Donc Didier Deschamps est là avec sa +baraka+", a-t-il commenté. Emmanuel Macron a salué nommément Olivier Giroud, Antoine Griezmann et sa "générosité inouïe", mais aussi Kylian Mbappé et les buteurs du soir Théo Hernandez et Randal Kolo Muani. Interrogé concernant les critiques envers l'organisation de cette Coupe du monde au Qatar, M. Macron a mentionné "des décisions prises des années avant quand on attribue une Coupe" (le Qatar a été choisi en 2010, NDLR). (Belga)