Mondial 2022 - Élu Homme du match contre le Maroc, Griezmann reste "les pieds sur terre"

(Belga) Antoine Griezmann a été élu Homme du Match de la demi-finale France-Maroc (2-0). Il a déclaré après la victoire française: "Il y a quatre ans, après la Belgique (victoire 1-0), je pleurais, mais là je suis plus concentré sur dimanche déjà (pour la finale contre l'Argentine). Au lieu de fêter la finale, on a les pieds sur terre, on est +focus+ pour bien récupérer et préparer le match de dimanche. Les Marocains m'ont impressionné, ils ont très bien travaillé tactiquement, défensivement, offensivement. Après la pause, ils nous ont posé beaucoup de problèmes. L'entrée de Marcus (Thuram) nous a fait du bien, ça a permis d'avoir plus de monde pour aider Théo à défendre (sur le flanc gauche). Marquer rapidement nous a ouvert le match, et le deuxième but nous a mis en sécurité. Tous les matchs sont compliqués, ça se joue à rien, une action, une frappe... Il faut s'en servir pour dimanche."

Interrogé sur l'Argentine de Messi: "Une équipe où il y a +Leo+ dedans, c'est différent. On sait comment ils jouent, c'est une équipe très difficile, en pleine forme. Il y a +Leo+, mais il y a aussi une équipe derrière, un groupe qui vit très bien, et en plus ils ont leurs supporters avec eux. Dès demain on se demandera comment leur faire mal, défendre face à eux et préparer cette finale." (Belga)