"J'étais complètement KO": assommé par Kylian Mbappé, ce supporter français a vécu une drôle de soirée (vidéo)

Une demi-finale de Coupe du monde, cela laisse toujours des traces. Les supporters, les joueurs, tout le monde vit l'événement à fond, ce qui donne des moments à part dans une vie. Mais un supporter des Bleus a tout de même eu droit à un souvenir on ne peut plus particulier hier, lors du duel entre la France et le Maroc.

Ce dernier était installé derrière un but. Soudainement, en plein échauffement, il a été percuté par un ballon envoyé par Kylian Mbappé. "Je l’ai pris en plein visage à une puissance… Je suis tombé d’un coup, j’étais complètement KO", lance le supporter en question au micro de RMC Sport. "J’étais sur le tambour et je n’ai pas du tout vu le ballon arriver", a-t-il poursuivi.

En voyant cela, Mbappé a immédiatement pris le temps de se rendre vers les tribunes pour s'assurer qu'il allait bien, mais ce fan n'en a aucun souvenir. "J’ai commencé à entendre les gens dire ‘Kylian, Kylian, Kylian’, donc j’ai vu sur les vidéos qu’on m’a montrées qu’il était venu me voir, mais je n’ai même pas réalisé. J’ai mis quelques minutes à m’en remettre", a-t-il raconté. Il est finalement reparti avec le ballon en question, espérant en prime obtenir une future dédicace de Kylian Mbappé.