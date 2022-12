 Il n'a pas pu choisir entre la France et le Maroc: le drôle de maillot de Jamel Debbouze fait le tour du monde (photos)

Jamel Debbouze était présent hier au Qatar pour assister à la demi-finale entre la France et le Maroc. Ce dernier n'a jamais caché son amour pour l'équipe marocaine, mais le comédien et humoriste français ne voulait pas non plus cacher son amour pour la France.

Il est donc apparu avec un maillot original, reprenant les couleurs des deux nations. Ce qui n'a pas manqué de faire le tour des réseaux sociaux, où Jamel Debbouze est en train de devenir l'un des hommes de la soirée. Bien joué !