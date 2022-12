"Un derby africain": l'incroyable dérapage raciste d'un journal italien avant France-Maroc (photo)

La demi-finale de Coupe du Monde entre la France et le Maroc aura fait parler pendant plusieurs jours. Si la France a finalement validé son ticket pour la finale en s'imposant 2-0, ces derniers jours, c'est la presse qui s'était emparée du sujet. Et en Italie, on continue de se faire remarquer.

La Gazzetta dello Sport a ainsi eu l'idée lumineuse de parler du match comme d'un "Derby africain" sur sa couverture du 13 décembre, s'attirant immédiatement les foudres des réseaux sociaux. Dans les colonnes, Jay-Jay Okocha a lui aussi complètement craqué. "Cette demi-finale de Coupe du monde ressemble à une finale de Coupe d'Afrique des nations", a lancé l'ancien joueur du Nigéria.

Le football italien et le racisme...