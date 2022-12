Champions du monde: pour la première fois en 92 ans, aucun supporter anglais n'a été arrêté pendant la Coupe du Monde

La Coupe du Monde a 92 ans. Et parmis les équipes légendaires de la compétition, on peut citer l'Angleterre. Le pays a disputé de nombreuses phases finales et s'est forgé une réputation sur le terrain, mais malheureusement, en dehors aussi, le pays est réputé. Et pas de la bonne manière, entre hooliganisme et incidents répétés avec ces fans passionnés.

Mais ce ne fut pas le cas au Qatar. C'est un petit miracle: aucun supporter n'a été arrêté. Mieux, c'est une première en 92 ans d'histoire dans une Coupe du monde, où des fans anglais se sont toujours fait arrêter. Ce fut le cas encore en Russie, en 2018, avec trois supporters interpellés. "Il n'y a eu aucun incident avec la police et aucune arrestation de ressortissants britanniques", a annoncé hier Mark Roberts, le chef de police du Cheschire, au sujet de l'aventure des fans anglais au Qatar. "Le comportement de l'Angleterre et du pays de Galles au Qatar était absolument exemplaire. Tout au long de l'implication des pays d'origine dans le tournoi, il n'y a eu aucune arrestation ou incident à signaler, ce qui est tout à l'honneur de tous ceux qui ont voyagé. L'atmosphère de tous les matchs des nations à domicile était passionnée, mais amicale, et ce serait fantastique de voir cela se reproduire lors des matchs à domicile tout au long de la saison", a-t-il poursuivi.

Ils étaient pourtant plusieurs milliers à se rendre sur place. De là à faire un parallèle avec l'absence d'alcool dans les stades, il y a un pas que l'on ne franchira pas.