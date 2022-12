Malaise chez les Bleus: vexé par Didier Deschamps, Karim Benzema voudrait boycotter la finale du Mondial

Il y a de l'eau dans le gaz entre Karim Benzema et l'équipe de France. Le joueur du Real Madrid, sélectionné pour disputer le tournoi, avait quitté le groupe avant le début de la phase de poules en raison d'une blessure. De retour au Real Madrid, il avait été rendu disponible pour la finale du Mondial, mais Didier Deschamps a clairement écarté l'hypothèse d'un retour dans le noyau.

Et selon le média espagnol Relevo, cela crée un gros malaise. En effet, Karim Benzema aurait été très déçu des propos de son entraîneur, y compris avant cette qualification pour la finale, mais n'aurait pas non plus apprécié le manque de soutien de la fédération. S'il est toujours aussi proche de ses coéquipiers, Benzema aurait donc décidé de ne pas aller soutenir les Bleus pour la finale de dimanche, en réponse à ce manque de reconnaissance.

De quoi relancer encore un peu plus les polémiques autour de son avenir en équipe nationale.