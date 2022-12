Pas de retraite pour Toby Alderweireld: le défenseur veut jouer l'Euro 2024 avec les Diables Rouges

Toby Alderweireld reste "disponible" pour jouer avec les Diables Rouges. Le défenseur de 33 ans l'a indiqué jeudi lors d'une conférence de presse. "Il y a eu de la déception après l'élimination", a expliqué Alderweireld. "J'ai passé du temps avec ma famille pour réfléchir calmement. Une telle décision est difficile à prendre car tu es fier de ce que tu fais quand tu représentes ton pays. Après la déception, j'ai analysé mes prestations personnelles. Malgré les circonstances, je peux être heureux de mon niveau. Tant que physiquement je serai en état d'accomplir ce que j'ai fait au Mondial, je continuerai. Je veux aider le pays. Bien sûr, il y a d'autres facteurs, il y aura un nouveau sélectionneur. Je ne connais, bien sûr, pas ses plans, ni sa vision. Mais personnellement je pense être en état de continuer à jouer de la même manière à l'Euro (2024). Je suis disponible si nécessaire."

Alderweireld compte 127 présences et 5 buts avec l'équipe nationale. Il a participé à trois Coupes du monde, en 2014, 2018 et 2022, et deux Euros, en 2016 et 2021. L'Euro 2024 se tiendra en Allemagne. Les Diables Rouges viennent de perdre deux pions importants, le sélectionneur Roberto Martinez et le capitaine Eden Hazard. "Chacun a sa propre situation", a expliqué Alderweireld. "Et j'entends par là non seulement celle du football, mais aussi celle de la maison. Je pense que nous devons respecter la décision d'Hazard. Mais ma soif d'aider le pays était trop grande."

Un autre défenseur, Jan Vertonghen, 35 ans, avait lui déjà affiché son intention de poursuivre l'aventure. "Pour moi, l'âge n'est qu'un chiffre", a ajouté Alderweireld. "Je sais ce que j'ai accompli dans le passé et je pense pouvoir continuer à le faire. J'ai eu la chance de ne jamais avoir de blessures graves. Mais j'ai aussi toujours travaillé dur pour éviter cela. La critique sur notre âge nous a touchés. Je n'ai aucun problème à être critiqué après un mauvais match, mais il ne s'agissait pas de ça. C'était à propos de notre âge et du fait que nous serions lents. Cela devient ennuyeux, surtout que ce n'est pas vrai." "Nous sommes dans une période difficile, mais vous pouvez voir que finalement, peu de gars arrêtent", a souligné Alderweireld. "Les gars n'en ont pas assez. Sinon, ils auraient jeté l'éponge."