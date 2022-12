Challenger Pro League - Deinze-Beerschot également annulé en raison du terrain gelé

(Belga) Le match de samedi (20h00) entre Deinze et le Beerschot, inscrite au calendrier de la 18e journée de la Challenger Pro League, est remis. En raison du temps glacial actuellement en Belgique, le terrain de Deinze est injouable, a indiqué jeudi le club anversois.

Plus tôt dans la journée de jeudi, on avait appris que le match de vendredi (20h00) entre le Club NXT et le Lierse ne pourrait pas non plus avoir lieu. Il sera reporté à une date encore à déterminer en raison là aussi l'état du terrain de Roulers qui accueille les matchs des Espoirs brugeois. Le Beerschot est en tête de l'antichambre de l'élite avec 35 points après 17 journées. Deinze est huitième avec 21 points. (Belga)