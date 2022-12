EuroCoupe féminine - Namur-Spesi et Castors Braine-Ormanspor en seizièmes de finale

(Belga) Qualifiées pour les seizièmes de finale de l'EuroCoupe de basket féminin, grâce à leur troisième place respective dans les groupes G et I, Basket Capitale Namur et Castors Braine connaissent leurs adversaires. La FIBA a publié jeudi soir le tableau des rencontres établi selon une formule de la 1re contre la 32e, la 2e contre la 31e, etc... Chaque équipe qualifiée est classée de la 1re à la 32e place en fonction de ses résultats antérieurs .

Les Namuroises, 30e, seront opposées aux Roumaines de Sepsi, lauréates du groupe E et 3e, où la Belge Betty Mununga a encore été la grande vedette jeudi. Le match aller aura lieu à Saint-Servais le jeudi 5 janvier. Le retour à Sfântu Gheorghe est programmé le jeudi 12 janvier. Il s'agira de retrouvailles pour les deux équipes opposées en janvier 2021 dans cette même compétition en phase de groupes par temps de Covid. Sepsi s'était imposé 85-48. Les Brainoises, 22e, accueilleront les Turques d'Ormanspor, 11e, qui ont remporté le groupe D, le 5 janvier avant de se rendre à Ankara le 12 janvier. En cas de qualification, Namur sera opposé en huitièmes de finale (26 janvier et 1er février) au vainqueur du duel ASVEL VIlleurbanne (avec Julie Allemand) et Gdynia. Braine rencontrera le vainqueur d'Estudiantes Madrid-UFAB Angers. (Belga)