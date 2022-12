NBA: Memphis régale face à Milwaukee et prend les commandes à l'Ouest

Les Grizzlies de Memphis ont fait le spectacle jeudi soir en NBA en l'emportant 142 à 101 face aux Bucks de Milwaukee, un succès qui les porte en tête de la conférence Ouest devant la Nouvelle-Orléans, de nouveau battue dans l'Utah (132-129 a.p.).

Un homme a symbolisé le récital de la franchise du Tennessee devant son public: la star Ja Morant, auteure de son troisième triple-double de la saison -le 7e de sa carrière-, avec 25 points, 10 rebonds et 10 passes décisives contre des Bucks pourtant solidement installés à la deuxième place à l'Est.

Mais ils ont été huit joueurs de Memphis à marquer 10 points ou plus contre Milwaukee, dans un mauvais soir -le Grec Giannis Antetokounmpo a dû se contenter de 19 points et Khris Middleton n'a jamais trouvé la mire à trois points (1 sur 12).

Pour les Bucks, c'est ainsi la deuxième plus large défaite de l'ère Mike Budenholzer, coach de la franchise du Wisconsin depuis 2018!

Les Grizzlies ont-ils, pour leur part, rendu leur plus belle copie de ce début de saison? "De loin", a acquiescé Morant.

"On a tout de suite verrouillé en défense et ça nous a facilité les choses... Nous avons été capables de sortir vite, d'atteindre la raquette et de scorer", a ajouté le meneur de 23 ans.

Le messe était déjà dite à la mi-temps, avec un score de 70-41, et l'écart était devenu abyssal à la fin du troisième quart-temps (117-71).

Cette septième victoire de rang permet à Memphis de s'emparer de la tête de la conférence Ouest, avec 19 victoires et 9 défaites, devant la Nouvelle-Orléans, qui a encore chuté face au Jazz et compte désormais 10 revers (pour 18 succès).

Les Pelicans avaient pourtant une revanche à prendre dans l'Utah après leur défaite de mercredi (121-100). Et les coéquipiers de Zion Williamson (31 pts, 8 rebonds et 8 passes) ont cru en leur bonne étoile lorsque Trey Murphy a rentré un tir à trois points à 2 secondes du buzzer, permettant d'égaliser à 123 partout.

- Herro le héros -

Mais Jordan Clarkson (39 pts au total) a démarré en trombe la prolongation en inscrivant les quatre premiers points, avant que Lauri Markkanen ne scelle la victoire de l'Utah en convertissant ses deux lancers francs (132-129 a.p.).

La Nouvelle-Orléans aura l'occasion de rebondir dimanche lors d'un choc brûlant à Phoenix contre les Suns, vainqueurs jeudi à L.A. face aux Clippers (111-95) et 4e à l'Ouest (17-12).

Enfin, à Houston, la performance du soir a été signée par le jeune meneur de Miami Tyler Herro, auteur de 41 points, son record personnel, pour une victoire du Heat 111-108 face aux Rockets.

En feu, Herro a réussi 10 de ses 15 tirs à trois points -et 13 sur 20 au total-, éclipsant pour une fois Jimmy Butler, pourtant auteur d'un double-double (20 pts, 10 rbds).

"Je me sens bien... Mes coéquipiers m'ont servi dans de super conditions, et c'est une nouvelle belle victoire", s'est réjoui Tyler Herro, qui avait déjà contribué au succès des siens la veille à Oklahoma (110-108).

"Tyler a encore été sensationnel au tir... Il s'est mis dans un super rythme. Les gars lui ont fait de super écrans et il s'est mis au niveau", a commenté le coach de Miami, Eric Spoelstra.

Avec trois victoires cette semaine, la franchise floridienne parvient à équilibrer son bilan (15-15), tandis que les Rockets, eux, ne décollent toujours pas, à la dernière place à l'Ouest (9-19).