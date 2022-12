Walid Regragui, le coach marocain, pousse un gros coup de gueule: "En petite finale, on est un peu à la place du con"

Le Maroc a été battu en demi-finale par la France et doit encore jouer la petite finale, pour la médaille de bronze, contre la Croatie, samedi.

Walid Regragui, le sélectionneur du Maroc, est toujours "déçu" de devoir jouer le match pour la troisième place de la Coupe du monde samedi contre la Croatie. "En petite finale, on est un peu à la place du con (sic)", a déclaré Regragui vendredi en conférence de presse.

Grande surprise de cette Coupe du monde, le Maroc n'est pas parvenu à accrocher son ticket pour la finale après sa défaite en demi-finale contre la France mercredi. Les Lions de l'Atlas peuvent encore rêver de finir sur le podium en affrontant la Croatie samedi dans le match pour la 3e place.

"Je ne vais pas faire de langue de bois, ce match de classement, ça m'embête un peu. En petite finale, on est un peu à la place du con (sic). C'est toujours compliqué pour les deux équipes de jouer un tel match après une désillusion. On essaye d'être le plus positif possible mais ce que je retiens, c'est que nous n'avons pas passé la dernière étape pour aller en finale", a confié Regragui.

Malgré la déception, le Maroc veut finir son Mondial sur une bonne note. "Ce n'est pas la plus belle finale à jouer mais nous allons la jouer. C'est important de finir sur le podium pour bien finir le tournoi. Après la défaite contre la France, il a fallu vider les têtes des joueurs et ils ont encore faim. Il ne faut pas beaucoup pour les motiver."

Pour tenter de finir sur le podium, les Marocains devront battre la Croatie qu'ils avaient croisée dans le groupe F avec la Belgique et le Canada. Les deux équipes s'étaient alors quittées sur un partage 0-0. "C'est un beau clin d'oeil de jouer les Croates pour notre dernier match. Je pense que cette rencontre sera très différente de la première. Les deux équipes auront envie de gagner et il y aura moins de calcul. Je m'attends à une rencontre plus débridée", a conclu Regragui.