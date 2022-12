Charleroi essuie une défaite sèche à Reims en match amical

(Belga) Vendredi après-midi, le Sporting de Charleroi de Felice Mazzu s'est incliné en déplacement au Stade de Reims de Will Still en match amical, 3-0.

Le match était organisé en deux mi-temps de soixante minutes. En première période, Reims a pris l'avantage par l'intermédiaire de Balogun sur pénalty (37e). Les Rémois ont ensuite doublé la mise grâce à Adeline juste avant la pause (60e). En deuxième mi-temps, Zeneli a inscrit le troisième et dernier but pour Reims (75e), scellant le score final à 3-0. De Smet, Foket et Busi ont tous les trois participé à la rencontre côté rémois. sous les ordres de leur entraîneur Will Still, le frère cadet d'Edward remercié le 22 octobre par Charleroi. Still a donné du temps de jeu à nombre de ses joueurs. Le Sporting de Charleroi reprendra sa saison officielle le 26 décembre prochain à domicile en championnat contre Anderlecht, l'ancien club de Mazzu qu'il a dû quitter le 24 octobre en raisons de résultats décevants. (Belga)