Coupe du monde de patinage: Isabelle van Elst 9e du 500 m B à Calgary

(Belga) Isabelle van Elst a terminé à la 9e place de l'épreuve du 500 m (division B) de la 4e manche de la Coupe du monde de patinage de vitesse, vendredi à Calgary au Canada. L'ancienne Néerlandaise a réalisé le temps de 38.61 secondes à 61/100e de la Kazakhe Alina Dauranova créditée du meilleur chrono en 38.00 secondes.

Le record personnel de van Elst sur la distance est de 38.03 secondes depuis le 27 décembre 2020 à Heerenveen aux Pays-Bas. Elle avait pris les 10e et 8e places dans le 500 m (division B) à Heerenveen et Calgary lors de 2e et 3e manches de la Coupe du monde. (Belga)