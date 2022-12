Euroligue - Ismael Bako et Bologne battent le Maccabi Tel Aviv et remontent à la 13e place

(Belga) Le calendrier infernal de l'Euroligue de basket se poursuit. Deux jours après avoir battu l'Alba Berlin, Bologne et son pivot belge Ismaël Bako accueillaient le Maccabi Tel Aviv dans une rencontre de la 14e journée de la phase classique. Les Italiens se sont imposés 78-73. Ils menaient 44-41 à la pause.

Bako a marqué 5 points (2/4 aux tirs) et capté 5 rebonds en 16 minutes de jeu. Le Virtus compte désormais 6 victoires (8 défaites) et remonte à la 13e place. Le Maccabi qui présente un bilan équilibré (7v.-7d.) préserve sa 8e place, la dernière qui permettra à l'issue des 34 journées de la phase initiale de jouer les quarts de finale disputés au meilleur des cinq matchs. Une seule victoire sépare le 7e classé, Efes Istanbul (7v.-7d.) et le 14e ASVEL-Villeurbanne (6v.-8d.).