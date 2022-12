Mondial 2022 - Maroc et Croatie se retrouvent pour la 3e place et une nouvelle page de leur histoire

(Belga) Samedi à 16h00 (belges), la Croatie et le Maroc s'affronteront au stade international Khalifa de Doha pour la troisième place du Mondial 2022 de football. Après un parcours exceptionnel, le Maroc pourrait devenir la première équipe africaine à terminer sur le podium d'une Coupe du monde.

Sous la houlette de Walid Regragui, arrivé au mois d'août, le Maroc a réussi l'exploit d'atteindre les demi-finales du Mondial, une première pour une équipe africaine en 22 éditions. Après avoir bouté la Belgique hors du Mondial, les Lions de l'Atlas ont dû se défaire de l'Espagne en huitièmes(0-0, 3-0 aux t.a.b.) puis du Portugal en quarts (1-0) avant de s'incliner face à la France réaliste (2-0). Le parcours de la Croatie a été difficile avec une victoire au bout du suspense contre le Japon (1-1, 1-3 aux t.a.b.). L'équipe au damier a ensuite créé la surprise en renversant - une nouvelle fois aux tirs au but - le favori brésilien après une bataille disputée (1-1, 4-2 aux t.a.b.) mais l'Argentine s'est avérée trop forte en demi-finale (3-0). Les deux équipes se sont déjà affrontées en poules lors de la première journée du groupe F et s'étaient quittées dos à dos (0-0). Les Marocains ont ensuite battu les Diables Rouges (0-2) et le Canada (1-2), tandis que les Croates ont vaincu le Canada (4-1) avant d'assurer leur qualification à la suite d'un nouveau partage blanc contre la Belgique (0-0), synonyme d'élimination pour cette dernière. L'histoire s'écrit toujours pour le Maroc, qui n'avait encore jamais fait mieux qu'un huitième de finale en 1986, mais devra composer sans son roc défensif Romain Saiss, blessé. La Croatie aura à cœur d'offrir une belle sortie à Luka Modric en rééditant la performance de 1998, après avoir échoué en finale en 2018. (Belga)